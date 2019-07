Di Marzio: "Milan, previsto in giornata incontro con l’entourage di Laxalt"

Un faccia a faccia per delineare il futuro. Ariel Ariel Krasouski e Vincent Casella, agenti di Diego Laxalt, saranno in giornata a Casa Milan per incontrare la dirigenza rossonera per parlare del futuro del loro assistito.

L’esterno uruguaiano vorrebbe rimanere al Milan, ma con l’arrivo di Theo Hernandez la società rossonera vorrebbe che Laxalt valutasse le diverse offerte che sono arrivate per lui.

Diverse le proposte, specialmente dall’estero, arrivate per Laxalt in queste settimana: tra queste attenzione allo Zenit, club russo che già in passato è stato vicino ad acquistare l’ex Genoa e che adesso potrebbe nuovamente tornare alla carica.