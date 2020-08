Di Marzio: "Milan, priorità ai rinnovi. Previsti interventi di mercato a centrocampo e in difesa"

Serie A terminata, ora spazio alle coppe europee con tre italiane protagoniste (Napoli e Juve in Champions League e l’Inter in Europa League) e poi al calciomercato. La sessione estiva 2020 sarà più breve del previsto e prenderà ufficialmente il via martedì 1 settembre per concludersi il 5 ottobre, ma le big del nostro campionato sono già a lavoro per rinforzare le rispettive rose. Obiettivi, acquisti già effettuati, strategie: l’analisi del mercato delle grandi di Serie A.

MILAN

Dopo la conferma di Pioli, la priorità riguarda i rinnovi di Ibrahimovic (centrale nel progetto della società), Calhanoglu e Donnarumma. Rossoneri che vogliono acquistare Rebic (in prestito fino al 2021) a titolo definitivo dall’Eintracht e trattano col Tottenham per il terzino destro Aurier, visto che uno tra Calabria e Conti verrà ceduto. Dopo il riscatto di Kjaer arriverà un altro centrale, previsti interventi anche a centrocampo. Salutano Biglia e Bonaventura: per loro niente rinnovo di contratto.