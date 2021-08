Di Marzio: "Milan, spunta il nome di Florenzi per la fascia destra: primi contatti in corso"

Dopo Dalot del Manchester United e Odriozola del Real Madrid, spunta un nuovo nome per la fascia destra del Milan: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Twitter, infatti, i rossoneri avrebbero avviato i primi contatti per Alessandro Florenzi, terzino in uscita dalla Roma che ha giocato l'ultima stagione in prestito al PSG.