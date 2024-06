Di Marzio: "Moncada ha incontrato l'Aston Villa per Cash. Broja può arrivare a prescindere, nel caso Jovic non confermato"

Nel corso di “Calciomercato – L’Originale”; in onda su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul viaggio a Londra di Geoffrey Moncada. Le sue dichiarazioni: "Moncada oggi ha incontrato anche l’Aston Villa per Cash, terzino destro che piace molto anche a Fonseca.

Ha parlato col Chelsea per Broja. Se le condizioni saranno giuste il Milan potrà prendere Broja a prescindere e quindi non confermare Jovic e avere l’albanese come alternativa del centravanti titolare che nella testa del Milan è chiaramente Zirkzee, poi vedremo se ce la farà”.