Di Marzio: "Morata, appuntamento dopo la finale. Triennale pronto"

Il Milan continua a lavorare per portare in rossonero Alvaro Morata. Sfumato Joshua Zirkzee, il capitano della Spagna è il prescelto di area dirigenziale e tecnica per andare a rinforzare e completare l'attacco in vista della prossima stagione. Più passano i giorni e più cresce l'attesa per l'attaccante, che per l'appunto potrebbe essere proprio Morata a fronte anche delle importanti novità che si sarebbero registrate in questi ultimi giorni.

Dopo l'entrata in scena di Zlatan Ibrahimovic, le trattative con il classe '92 avrebbero subito un'importante accelerata, al punto che lunedì, giorno dopo la finale di questi Europei, potrebbe esserci la svolta definitiva. A confermarlo anche il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio nella raffica notturna per la trasmissione condotta da Alessandro Bonan "Calciomercato - L'Originale", dove ha detto che: "Per Morata appuntamento lunedì dopo la finale dell'Europeo. Per l'attaccante pronto un triennale a 5,5 milioni di euro".