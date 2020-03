Di Marzio: "Non ho grandi segnali che Ibra rimarrà al Milan"

Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha risposto alla domanda di un tifoso che gli chiedeva se ci fosse il rischio, qualora il club fissi un tetto ingaggi da 2,5 milioni di euro, che vadano via tutti i migliori giocatori rossoneri: "Non creerei allarmismi rossoneri sulla partenza di tutti i giocatori più importanti. Il tetto ingaggi ci può anche essere in un club, però poi ci sono sempre delle eccezioni. Mi risulta un po' bassino questo tetto ingaggi. Se fosse vero, Ibrahimovic sarebbe ampiamente fuori da questa soglia. Non lo so con certezza se Ibra rimarrà o meno, potrebbe essere lo stesso Ibrahimovic a decidere di non prolungare con il Milan o il Milan ad avere altri progetti. Boban ha detto che lui avrebbe già parlato del discorso rinnovo con lo svedese, mentre la linea del club è quella di aspettare fine stagione. Non ho grandi segnali che Ibra possa giocare un'altra stagione con il Milan, al di là del tetto ingaggi".