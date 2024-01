Di Marzio: "Origi verso i Los Angeles FC in prestito con obbligo di riscatto intorno ai 5 milioni"

vedi letture

Nel podcast "Buongiorno Calciomercato", Gianluca Di Marzio ha dato un breve aggiornamento sulla trattativa tra Milan e Los Angeles FC per Divock Origi, attaccante rossonero attualmente in prestito al Nottingham Forest. Ecco le sue parole: "Origi sta per andare negli Stati Uniti ai Los Angeles FC: prestito con obbligo di riscatto intorno ai 5 milioni".

Questi i numeri stagionali di Divock Origi:

PRESENZE TOTALI: 9 (tutte in Premier League)

MINUTI IN CAMPO: 177'

GOL: 0

AMMONIZIONI: 1