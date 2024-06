Di Marzio: "Per Zirkzee al momento nessuno sviluppo nella trattativa. Domani a Dortmund sarà presente uno scout del Milan per studiare Broja"

In merito alla trattativa tra il Milan e Joshua Zirkzee arriva l'aggiornamento sul mercato dei rossoneri in diretta da Gianluca Di Marzio su Sky nella trasmissione Calciomercato - L'Originale. Questi gli sviluppi, idee e prossime mosse della dirigenza milanista raccontati dal noto esperto di mercato.

Di Marzio su Zirkzee: "Non ci sono stati particolari sviluppi al momento, presumo che fino alla metà della prossima settimana verranno fatti passi avanti, Kia presumo che abbia lasciato Londra per un week-end di vacanza. Ora bisognerà capire come il Milan intenderà avvicinarsi a questa situazione, se il Milan pensasse che sia Kia a fare un passo in avanti, la vedo difficile conoscendo il personaggio, servirà un lavoro diplomatico".

Novità su Broja: "Una cosa che posso dire che domani uno scout sarà qui a Dortmund per vedere dal vivo Armando Broja, attaccante dell'Albania. Il Milan vorrebbe prenderlo a prescindere da Zirkzee e quindi fare due attaccanti, domani l'occasione per vederlo dal vivo".