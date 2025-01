Di Marzio su Gimenez: "Il Milan deve alzare l'offerta e anche di parecchio"

Il giornalista esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, in collegamento in diretta su Sky Sport 24 durante Calciomercato - L'Originale, ha fornito qualche aggiornamento sul mercato del Milan e in particolare sul tentativo di assalto dei rossoneri su Santiago Gimenez, giovane attaccante messicano del Feyenoord per cui da Casa Milan si sono fatti avanti negli ultimi giorni, con delle proposte concrete che però sembrano essere state rispedite subito al mittente.

Le parole di Gianluca Di Marzio: "La voce in capitolo di Conce è alta perché la richiesta del centravanti parte da lui anche se è stata una presa di coscienza di tutti. Non è facile: il Milan ha puntato il messicano Gimenez ma il Feyenoord continua a fare muro. L'offerta del Milan è di 27-28 milioni, in Olanda sostengono che siano 20 più 7 di bonus: una cifra che non può far traballare il Feyenoord che non vuole vendere a gennaio. Il Milan deve alzare e anche di parecchio. Alternativa? Se c’è non ne siamo a conoscenza, il Milan vuole fare di tutto per prendere Gimenez. Gli altri sono giocatori diversi: Joao Felix, Orsolini…"