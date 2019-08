Di Stefano: "Con il 4-3-3 il Milan potrebbe cambiare obiettivi di mercato"

Peppe Di Stefano di Sky Sport ha parlato delle logiche di mercato in casa Milan: "Potrebbero cambiare le dinamiche. Difesa e centrocampo restano così, secondo me. Correa era considerata una seconda punta, un trequartista all'occorrenza, ma non un esterno puro. Resta comunque lui l'obiettivo di questo Milan, che dovrebbe con ogni probabilità tornare a tre davanti già dalla prossima partita contro il Brescia, oppure si andrà su altri nomi, cercando un esterno puro?".