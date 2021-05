Di Stefano: "Maldini e Massara vogliono ripartire da Pioli"

Peppe Di Stefano, in collegamento da Milanello, ha parlato così del futuro di Stefano Pioli: "Il futuro di Pioli non è legato alla Champions. E' vero che il Milan ha degli obiettivi e non arrivare in Champions sarebbe una grande delusione, ma non si può cancellare quello che ha fatto in questo anno e mezzo. Ha rivalutato la rosa milanista e ha ridato credibilità alla squadra rossonera dopo alcuni anni negativi. Io credo che Maldini e Massara vorranno ripartire assolutamente da Pioli, a meno di clamorose sorprese".