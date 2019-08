Di Stefano: "Non solo Correa, il Milan deve lavorare a delle alternative"

Peppe Di Stefano di Sky Sport ha parlato di Piatek e del mercato del Milan: "Evidentemente Giampaolo chiedeva al polacco dei movimenti, come dice lo stesso allenatore, che non sono nelle corde di questo giocatore, che probabilmente è anche un po' imballato. Bisogna ridare la centralità a Piatek e con il Brescia così dovrebbe essere: guiderà lui l'attacco rossonero come punta centrale. Con Suso esterno, inoltre, lo esalti e spingi anche lo stesso Calabria alla sovrapposizione. Mercato? Qualcosa dovrà fare il Milan. Sono convinto che il Milan spingerà per Correa, ma secondo me i dirigenti rossoneri dovranno lavorare anche su alternative. E' vero che tu hai l'ok del giocatore, ma non puoi fossilizzarti solo su un nome. Probabilmente fino a tre giorni fa al Milan serviva una seconda punta. Con il cambio modulo, l'obiettivo che stanno cercando i rossoneri è leggermente cambiato, perchè oggi si cerca un esterno sinistro. Il nome è quello di Everton, anche se è un po' più complicato, perchè il mercato chiude lunedì e ci sono i documenti che dovrebbero arrivare dal Sudamerica. Fino ad una settimana fa ero convinto che il Milan prendesse Correa, oggi un po' meno".