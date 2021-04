Di Stefano: "Pioli è assolutamente legato al Milan, lui, Maldini e Massara sono compatti"

Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport, si è espresso sul momento in casa rossonera e la figura di Stefano Pioli: "La "colpa" di essere stati quasi perfetti per un anno ha alzato di tanto le aspettative del mondo Milan e dei tifosi. Se il Milan un anno fa fosse stato a lottare tra quarto/quinto/sesto posto avremmo tutti detto che il Milan è cresciuto tanto. Pioli ha migliorato il suo livello numerico rispetto alle sue secondi stagioni, il problema è la seconda parte della stagione. Pioli è assolutamente legato al Milan fino al 2022, lui, Maldini e Massara sono compatti. Bisognerà vedere come andrà nelle prossime partite, perché non andare in Champions per qualche punto è un conto, crollare è un altro".