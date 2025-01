Dopo la Champions il Milan darà sfogo all'ultimo assalto per Gimenez del Feyenoord

vedi letture

Quest'oggi tutte le energie mentali e fisiche del mondo Milan sono rivolete alla decisiva sfida di Champions League contro la Dinamo Zagabria, dove la formazione di Sergio Conceiçao si giocherà l'accesso diretto agli ottavi di finale della competizione. Dalle ore 23.15 in poi, più o meno, l'attenzione potrà spostarsi sul calciomercato, dove il Milan ha un obiettivo chiaro, che risponde ad un nome ed un cognome: Santiago Gimenez del Feyenoord.

In campo anche lui questa sera con la squadra di Rotterdam, ma in Francia, contro il Lille, il messicano non aspetta altro che il risolversi delle situazioni legate al suo futuro. Negli scorsi giorni ci sono già stati dei tentativi concreti da Casa Milan, con tanto di offerta, ma stando a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, dopo la trasferta di Zagabria il Milan darà sfogo all'ultimo assalto per Gimenez del Feyenoord, con l'obiettivo di portare il classe 2003 in Italia già in questo calciomercato.