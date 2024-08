Ds Udinese: "Samardzic richiesto nel nord Italia. Non vogliamo lasciarlo andare facilmente"

Il direttore sportivo dell'Udinese, Gianluca Nani, prima della conferenza stampa di presentazione di Alexis Sanchez, ha fatto un punto sul mercato dei bianconeri.

Samardzic sarà ceduto?

"Samardzic è un giocatore tra i più richiesti, c'è qualche richiesta di informazioni in Italia... possiamo dire Italia del nord (ride ndr). Però la nostra idea è quella di mantenere in rosa i giocatori migliori, a meno di offerte soddisfacenti per tutti, ma non c'è volontà da parte nostra di lasciarlo andare facilmente. In quel ruolo comunque iniziamo ad avere qualche giocatore buono, uno lo presentiamo oggi".

Silvestri?

"Ha fatto il titolare per tanti anni, può chiedere di andare a giocare, è una situazione in divenire, può uscire come però restare".

Difensore mancino, arriverà?

"Abbiamo 39 giocatori in lista ad oggi, la priorità è muoverne qualcuno perché in questo momento qualcuno rischia di non entrare in lista. Uno c'è, è Ebosse, ha avuto infortuni importanti ma è ancora giovane, ce ne manca uno d'esperienza che possa ricoprire il ruolo con autorità, però abbiamo Perez, Kristensen, ragazzi che possono fare il ruolo. Dovesse partire in caso un elemento importante magari andremo a prendere un mancino, ma ora la priorità è sfoltire la rosa".

"Abbiamo tante alternative nei ruoli, stiamo pensando alle uscite, ci siamo affannati per completare la rosa il prima possibile e dare a Runjaic la squadra pronta, ora pensiamo ai risultati, dovessero esserci occasioni però rimaniamo vigili".

Kabasele?

"Kabasele è giocatore gradito, nelle nostre idee rimane".

Perez resterà?

"Perez non ha finito il ciclo, è giocatore forte e vogliamo tenerlo. Stesso discorso per Samardzic, Bijol e altri. In alcuni ruoli siamo un po' più coperti e potremmo essere più sensibili ad accettare offerte importanti, in altri no".