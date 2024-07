DT Udinese: "Contatto veloce col Milan per Samardzic, ma non c'è trattativa o offerta ufficiale. Noi vogliamo tenerlo"

vedi letture

Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, si è così espresso a SkySport sulle voci che vorrebbero Samardzic al Milan: "È un giocatore dell'Udinese, che noi non vogliamo vendere, lo reputiamo importante. Poi se dovesse arrivare una proposta all'altezza, fa parte del nostro lavorarci e discuterne, sia col giocatore, che con l'entourage che con la squadra che vuole. Ma noi non proponiamo Samardzic agli altri club. C'è stato un contatto abbastanza veloce col Milan, ma non c'è stata nessuna offerta ufficiale e nessuna trattativa. In questo momento, siamo contenti di tenere Samardizc. Valutazione? Difficile valutare un giocatore che vuoi tenere, è importante per noi. Mi stupirei se non lo cercassero le altre squadre. È un giocatore forte".

LE ULTIME NOTIZIE SU SAMARDZIC

Nelle scorse ore il Milan hanno prima sondato la disponibilità del giocatore, che si è detto favorevole al trasferimento, e in seguito hanno tentato i primi approcci con l'Udinese. Il quadro che si delinea davanti alla dirigenza rossonera è il seguente, secondo la visione del Corriere dello Sport: il giocatore ha dato l'ok e anche i friulani sono disposti a intavolare una discussione con l'intenzione di ricevere un'offerta il più possibile vicino ai 25 milioni di euro. Gli stessi soldi chiesti al Napoli sette mesi fa. Da via Aldo Rossi non hanno intenzione di spendere questa cifra e la contrattazione servirà proprio a far diminuire di molto il prezzo richiesto dai bianconeri. Per tale ragione il Milan lavorerà e in settimana sono previsti nuovi contatti con l'entourage del giocatore come pure con l'Udinese.