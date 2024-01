Due squadre interessate a Bartesaghi che, intanto, gioca per Abate

Tra i tanti giovani della Primavera a esordire nel Milan in questa stagione, l'apripista era stato Davide Bartesaghi, che era entrato nel corso della gara tra Milan e Verona del 23 settembre. Dopo quella gara il giovane classe 2005 ha collezionato altre sei presenze tra campionato, Champions League e Coppa Italia. Ora però il giovane rossonero potrebbe partire per un'esperienza in prestito di sei mesi.

Come viene riportato da diversi giorni, infatti, ci sarebbero ben due club sul terzino rossonero. Il Frosinone che si è fatto avanti per primo e gli svizzeri del Losanna che hanno bussato alla porta nelle ultime ore. Intanto Bartesaghi, dopo aver passato tutta la stagione con la prima squadra, nelle ultime due settimane è tornato a giocare con la Primavera, titolare con Atalanta e Roma: soprattutto contro i giallorossi è risultato essere uno dei migliori in campo.