'È la settimana di De Ketelaere': stavolta non si sfugge. Milan-Bruges: ore calde

MilanNews.it

La frase contenuta nel titolo la si è letta e sentita ripetere più volte nell'ultimo mese, purtroppo con la stressante conseguenza di essere stati più volte scombinati dai continui rallentamenti nella trattativa. Ma stavolta è diverso e si può anche non aver timore di essere smentiti: questa sarà la settimana e queste saranno le ore decisive per il futuro di Charles De Ketelaere.



Le cifre

Dopo una iniziare richiesta di 40 milioni di euro, il Club Bruges, proprietario del talento classe 2001, ha abbassato le sue pretese fino a 35 milioni di euro; il Milan, però, non intende spendere tutti quei soldi per De Ketelaere, ma è disposto ad offrirne circa 32 bonus compresi, puntando fortissimo sulla volontà del calciatore di trasferirsi in rossonero (c'è già accordo per un contratto quinquennale a circa 2 milioni di euro a stagione).



Momento decisivo

Dopo il saluto ai tifosi al termine della Supercoppa belga di domenica scorsa, anche ieri De Ketelaere ha palesato le sue intenzioni chiedendo e ottenendo di non essere convocato per il match di esordio in campionato del suo Club Bruges. È chiaro, dunque, che una svolta sia vicina e che oltre martedì-mercoledì non si possa andare: il Milan di Pioli deve sapere cosa succederà alla sua rosa, il calciatore cosa ne sarà della sua carriera.