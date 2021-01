Empoli, la Fiorentina pronta a investire sin da subito su Ricci: Napoli e Milan solo in estate

Tra i giovani talenti accostati al Milan nelle scorse sessioni di mercato figurava anche il talentuoso centrocampista dell'Empoli Samuele Ricci su cui però c'era la concorrenza di diversi club. Secondo quanto riportato dal sito della Gazzetta dello Sport, la Fiorentina a gennaio potrebbe tornare alla carica con il club di Commisso che potrebbe decidere di anticipare le proprie mosse a gennaio per allontanare altre pretendenti proprio come Milan e Napoli, pronte a muoversi in vista dell'estate.