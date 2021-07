Equipe - Kamara, non solo Milan: anche il Newcastle sul centrocampista dell'OM

Tra i calciatori accostati al Milan nelle ultime settimane figura il nome di Boubacar Kamara. Il centrocampista del Marsiglia, che non ha ancora rinnovato con i francesi, è seguito dai rossoneri ma non solo. Secondo quanto riporta l'Equipe, infatti, sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche del Newcastle pronto a offrire una cifra importante per il giocatore.