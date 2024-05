Fofana lascerà il Monaco. Milan e altri club alla finestra: si chiude dopo gli Europei

Tra gli obiettivi i mercato del Milan c'è anche la volontà di trovare un nuovo centrocampista difensivo, un giocatore che possa colmare i vuoti lasciati da Franck Kessie e Sandro Tonali nelle ultime due estati. Al momento l'indiziato numero uno sarebbe Youssouf Fofana, centrocampista francese del Monaco che giocherà anche i prossimi Europei in Germania. Oggi L'Equipe ha affrontato il tema del futuro del calciatore della squadra del Principato su cui il Milan vorrebbe puntare le sue fiches.

Secondo il quotidiano sportivo francese, Fofana ha ancora un anno di contratto e ha deciso in accordo con il club che lascerà il Monaco nel corso di questi mesi estivi. L'anno scorso c'erano stati degli approcci con Nottingham Forest e West Ham che però, poi, non avevano portato a nulla. Quest'anno, oltre al Milan, ci saranno altri club di livello come Atletico Madrid, Psg e Arsenal. Queste sono le squadre che hanno già avuto dei contatti con l'entourage del calciatore. La sensazione è che comunque il trasferimento avverrà dopo l'Europeo.