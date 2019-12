Forsberg: "La Serie A mi piace molto come campionato"

In passato accostato molte volte al Milan, Emil Forsberg è uno dei pilastri del Lipsia di Nagelsmann e della nazionale svedese. Da anni nel campionato tedesco, il centrocampista offensivo classe 1991 è un giocatore di grande qualità e in quanto tale vorrebbe provare nuove avventure. Nella conferenza pre-partita di Champions League contro il Lione, ad una domanda sul suo futuro fatta dal portale tedesco Spox.com, il giocatore non ha escluso la possibilità di partire soprattutto verso due campionati apprezzati come La Liga e la Serie A. Queste le sue parole:

“Ogni giocatore vuole sempre testare il proprio valore; ho sempre detto che mi piace la Liga in Spagna e la Serie A in Italia. Mi piace il calcio che si gioca lì”