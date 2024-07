Fullkrug è la priorità, ma l'interesse dell'Atletico potrebbe portare il Milan a rivalutare Abraham e Broja

L'interesse dell'Atletico Madrid per Fullkrug non sembrerebbe limitarsi ad una mera azione di disturbo contro il Milan, anche perché dalla Germania gira voce che i Colchoneros sarebbero addirittura pronti ad offrire 30 milioni di euro per il 31enne tedesco chiudendo subito il discorso.

A fronte di questo, nonostate la priorità resti Fullkrug, la dirigenza rossonera sarebbe tornata a guardarsi attorno in questo calciomercato per evitare di farsi trovare (eventualmente) impreparata, anche perché il solo Alvaro Morata potrebbe non bastare a Paulo Fonseca nella prossima stagione. Stando a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, infatti, il Milan potrebbe rivalutare profili come Tammy Abraham ed Armando Broja per l'attacco, a patto però che la Roma abbassi le sue richieste iniziali di 25 milioni di euro, e che il Chelsea apra al prestito per l'attaccante albanese.