Futuro Jovic: nelle prossime ore incontro con il suo entourage per valutare la proposta del Monza

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Kyle Walker, Zlatan Ibrahimovic è anche intervenuto in merito al futuro di Luka Jovic dicendo: "Non ci sono novità. Sta facendo bene, il mister è soddisfatto. E' da capire anche cos'è meglio per il giocatore". In questi minuti, però, qualche notizie in merito al suo possibile approdo al Monza sarebbe arrivata.

Stando infatti a quanto riportato dal collega Matteo Moretto sui propri profili social, nelle prossime ore l'attaccante serbo incontrerà il suo entourage per valutare la proposta del club brianzolo. Ad ora Jovic non è convinto di lasciare il Milan, dove starebbe trovando minuti nelle ultime giornare, per il Monza, ma le parti discuteranno nel dettaglio tutto.