Gazidis potrebbe attingere dall'Arsenal per il ruolo di Head of Performance

Ivan Gazidis potrebbe pescare dall'Arsenal per costruire il nuovo Milan. Secondo quanto riferisce Sportmediaset.it, infatti, Shad Forsythe, attuale Head of Perfomance dei Gunners, è stato a Casa Milan nei giorni scorsi (come mostrato da uno scatto pubblicato dalla moglie sui social, che ritrae il marito all'interno dei corridoi della sede di via Aldo Rossi) e potrebbe quindi ricoprire lo stesso ruolo anche in rossonero. L'Head of Perfomance si occupa di coordinare i preparatori atletici.