Gazzetta - Attento Milan: l'Eintracht di Francoforte è in pressing con l’entourage di Kolo Muani

Il Milan ha messo ormai da tempo gli occhi su Randal Kolo Muani, attaccante classe 1998 che è in scadenza di contratto con il Nantes al termine di questa stagione. Come riporta La Gazzeta dello Sport, sul francese c'è però la forte concorrenza dell'Eintracht di Francoforte che negli ultimi giorni è in pressing con l’entourage del giocatore. Il Nantes non intende comunque cederlo in questa finestra di mercato, nonostante a giugno lo perderà a zero.