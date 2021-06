Gazzetta - Futuro Bakayoko: il Milan è sempre in cima ai suoi desideri

Tiemoué Bakayoko ha dichiarato in passato più volte di essersi trovato molto bene al Milan nella stagione 2018-2019 e per questo ci tornerebbe molto volentieri. Negli ultimi giorni, il suo nome è tornato di moda per il centrocampo rossonero: come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore francese spinge per tornare al Diavolo che è sempre in cima ai suoi desideri.