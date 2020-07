Gazzetta - Ibra, poche chance di rinnovo con il Milan: la situazione

Sembrano esserci sempre meno chance di rivedere Zlatan Ibrahimovic nella rosa del Milan anche nella prossima stagione. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega perchè il rinnovo dello svedese è piuttosto complicato: da una parte il giocatore chiede soldi (6 milioni di euro netti a stagione) e potere, dall'altra invece c'è Elliott che vuole puntare su un progetto giovani (under 25) e che, salvo rare eccezioni, non offrirà ingaggi troppo elevati. In mezzo, sempre secondo la Rosea, c'è poi Ralf Rangnick, futuro allenatore e direttore tecnico del Milan: al tedesco piace comandare e non ama le primedonne in rosa.