Gazzetta - Il Cagliari su Colombo: ok dei sardi al prestito. Si aspetta la decisione del Milan

Il Cagliari cerca un attaccante per sostituire l’infortunato Lapadula e tra i candidati c'è anche Lorenzo Colombo, giovane centravanti del Milan: come riporta stamattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ai sardi piace la formula del prestito e sono in attesa della decisione del Diavolo che sta valutando se tenerlo in rosa oppure se cederlo per dargli l'opportunità di giocare con maggiore continuità.