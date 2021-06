Gazzetta - Il Milan ha fretta per Giroud: se i tempi dovessero allungarsi, i rossoneri andranno su Jovic

Con Ibrahimovic ai box, il Milan ha fretta di regalare un nuovo centravanti a Stefano Pioli. Il primo nome della lista è sempre Olivier Giroud, con cui i rossoneri hanno già un accordo per un biennale: come spiega però stamattina La Gazzetta dello Sport, se i tempi per il francese, che deve liberarsi a zero dal Chelsea, dovessero allungarsi troppo, allora i dirigenti milanisti andranno decisi su Luka Jovic in prestito dal Real Madrid.