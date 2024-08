Gazzetta - Juventus, in chiusura l'affare Kalulu con il Milan: c'è il sì del difensore, entro 48 ore le visite mediche

Secondo quanto riferisce gazzetta.it, è in chiusura il trasferimento di Pierre Kalulu dal Milan alla Juventus in prestito oneroso con diritto di riscatto: il difensore francese ha infatti detto sì alla passaggio in bianconero, mentre il club rossonero ha accettato la proposta della società juventina che a sua volta verserà una cifra per il prestito oneroso pari quasi al doppio di quella che aveva proposto inizialmente (3,5 milioni di euro invece di due milioni).

Ora le parti stanno lavorando sugli ultimi dettagli, tra cui anche l'ammontare del riscatto. Seempre secono la Rosea, la cifra finita dell’affare dovrebbe rimanere attorno ai 18 milioni garantiti, più il 10% sulla futura rivendita a favore del Milan. Una volta sistemati gli ultimi passaggi burocratici, Kalulu è atteso entro le prossime 48 ore a Torino per svolgere le visite mediche di rito.