Gazzetta - Milan, a mercato chiuso rinnovo e adeguamento pe Krunic

Il Milan non ha nessuna intenzione di vendere Rade Krunic nonostante siano arrivate diverse offerte per lui. Anzi, i rossoneri sono pronti a blindarlo con il rinnovo di contratto e l'adeguamento dell'ingaggio non appena si chiuderà questa finestra di mercato estivo. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.