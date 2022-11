Gazzetta - Milan, Adli verso il prestito di sei mesi in Serie A o in Europa

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo una prima parte di stagione in cui ha visto poco il campo (solo 114'), per Yacine Adli si prospetta una partenza in prestito per sei mesi a gennaio in un club di Serie A o in Europa. La speranza del Milan è di ritrovare poi in estare un giocatore più strutturato e più pronto a giocarsi le chese carte anche in rossonero. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.