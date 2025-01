Gazzetta - Milan, c'è l'intesa con il Feyenoord per Gimenez: i dettagli

vedi letture

Continuano ad arrivare importanti novità per quanto riguarda il Milan. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il Diavolo e il Feyenoord hanno trovato l'accordo economico tra i 35 e i 40 milioni di euro per il trasferimento di Santiago Gimenez in Italia. Mancava solamente questo per definire l'affare perché l'intesa con il calciatore esisteva già da tempo. A testimonianza di ciò è il colloquio che il 23enne ha tenuto nelle scorse ore con Zlatan Ibrahimovic.

Tutto è cambiato ieri, quando il messicano ha incontrato insieme alla sua agente Rafaela Pimenta la dirigenza della società di Rotterdam, la quale, in particolare il direttore tecnico Te Kloese, gli ha chiesto di restare fino a giugno. Il classe 2001 ha però rifiutato questa ipotesi. Salvo sorprese i rossoneri formalizzeranno oggi la proposta che porterà alla fumata bianca. Già questo fine settimana il calciatore dovrebbe arrivare a Milano, malgrado non sarà impiegabile nel derby, né per i tempi tecnici che sono davvero stretti, né per via dell'infortunio che gli è capitato mercoledì in Champions League.

Questa mattina, come anticipato da Milannews.it (CLICCA QU per leggere la nostra news), ci sono stati nuovi contatti tra u due club e l'affare è ormai ad un passo dalla chiusura.