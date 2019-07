Il primo obiettivo del Milan per la difesa è Merih Demiral, difensore che la Juventus ha acquistato nelle scorse settimane dal Sassuolo. La strada per arrivare al turco è però piuttosto complicato per i rossoneri: come riferisce La Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri chiedono 35 milioni di euro, cifra ritenuta fuori mercato dal club di via Aldo Rossi.