Gazzetta - Milan, Donnarumma e il nodo rinnovo

Se il Milan dovesse resistere all'assalto del PSG per Gianluigi Donnarumma, poi dovrà affrontare la questione rinnovo del giovane portiere milanista il cui contratto scade nel 2021: lo riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega non sarà semplice arrivare ad un'intesa con Gigio in poco tempo visto che guadagna già sei milioni di euro a stagione e il club di via Aldo Rossi non intende assolutamente ritoccargli l'ingaggio.