Gazzetta - Milan, è fatta per Kamada: visite mediche nei prossimi giorni

Dopo Marco Sportiello, il Milan è pronto a chiudere il suo secondo colpo del mercato estivo: è infatti praticamente tutto fatto per l'arrivo a zero di Daichi Kamada, trequartista in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che nei prossimi giorni il giapponese effettuerà le visite mediche con il Diavolo.