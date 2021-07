Gazzetta - Milan, è sempre di attualità la candidatura di Nikola Vlasic per la trequarti

Il Milan non ha nessuna intenzione di fermarsi sul mercato, anche perchè deve ancora prendere il nuovo trequartista titolare dopo l'addio di Calhanoglu. E per questo ruolo, come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, è sempre di attualità la candidatura di Nikola Vlasic, per il quale il CSKA Mosca continua a chiedere 30 milioni di euro. Il croato, che ha ricominciato ad allenarsi con la squadra russa, guarda con grande attenzione alla destinazione rossonera.