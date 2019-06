Il futuro di Suso è ancora tutto da decifrare. Giampaolo vorrebbe provarlo da trequartista, ma non è escluso che il giocatore possa lasciare il Milan nel corso dell’estate. Lo spagnolo ha una clausola rescissoria da 40 milioni, ma finora - come riporta La Gazzetta dello Sport - in via Aldo Rossi non sono arrivate offerte.