Gazzetta - Milan, il Bordeaux non apre al prestito per Onana: la situazione

Stando a quanto riportato da Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport, il Bordeaux non ha aperto al prestito per Onana: il Milan quindi deve decidere se acquistare a titolo definitivo il centrocampista classe 2000 o se andare su un altro obiettivo. Al momento la pista Onyedika sembra essere tramontata, mentre Vrancks del Wolfsburg è ancora in corsa.