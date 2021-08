Gazzetta - Milan, non è ancora finita per Faivre del Brest

Stando a quanto riportato da gazzetta.it non è ancora del tutto chiusa la pista che porta a Romain Faivre. Sebbene il no netto nella giornata di ieri del Brest alla proposta rossonera di 12 milioni di euro (bonus compresi) c'è ancora qualche spiraglio per soddisfare le condizioni del club francese, che infastiditi dal comportamento del giocatore non sono disposti a fare sconti. Il club rossonero dovrebbe alzare l'offerta di un paio di milioni di euro per trovare un accordo e arrivare così al fantasista classe '98.