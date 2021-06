Gazzetta - Milan-Real, trattativa per Diaz: si cerca l'accordo su formula e cifre

Il Milan è al lavoro per Diaz. L'esperienza in rossonero dello spagnolo si è chiusa in crescendo e il gradimento dello stesso Brahim per un ritorno a Milanello ha fatto da motore per riavviare i contatti con il Real. Come riporta La Gazzetta dello Sport, occorrerà trovare l’intesa su formula e somme: si va verso un prestito biennale con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni, ma da Madrid potrebbero spingere per un contratto di un anno con obbligo di acquisto.