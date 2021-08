Non tramonta l'opzione Adli. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Bordeaux chiede più di 10 milioni per il 21enne centrocampista, ma il Milan resta fermo a un’offerta meno consistente, anche perché può contare sull’appoggio del giocatore, il cui ingaggio (ovviamente con le tasse dimezzate per il Decreto Crescita) rientrerebbe nei parametri del club.