Gazzetta - Milan su Berardi? Per ora tutto è limitato ad un semplice gradimento tecnico

C'è anche il Milan su Domenico Berardi? Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, l'attaccante esterno del Sassuolo, che è finito nel mirino del Tottenham dopo essere stato spesso accostato anche a Juventus ed Inter, piace anche ai rossoneri, ma per ora tutto è limitato ad un semplice gradimento tecnico (non c'è nessuna trattativa in corso).