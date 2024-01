Gazzetta - Milan sul terzino 2007 Sangaré del Levante: costa 1,5-2 milioni

Il Milan ha messo gli occhi su Aboubacar “Buba” Sangaré, terzino destro classe 2007 del Levante che ha giocato i primi minuti nella Serie B spagnola (la Segunda). Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 1,5-2 milioni di euro. Il club di via Aldo Rossi sta provando a prenderlo ora, ma la sua intenzione sarebbe quella di lasciarlo in Spagna fino a giugno e poi inserirlo nella rosa della Primavera della prossima stagione (o magari nell'Under 23 se venisse creata).

Oltre a lui, il Milan ha messo nel mirino anche un altro terzino, stavolta sinistro, vale a dire Javi Lopez, giocatore spagnolo classe 2002 dell’Alaves. Questi i suoi numeri in questa stagione: 18 presenze in Liga, due in Coppa del Re, 1370' totali in campo, tre assist e due ammonizioni.