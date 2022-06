Gazzetta - Milan-Zaniolo, intermediari al lavoro: partito il dialogo con la Roma

MilanNews.it

Il Milan è sulle tracce di Nicolò Zaniolo e nelle ultime ore avrebbe avviato i primi contatti indiretti con la Roma. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, come sempre accade in questi casi, ora sono al lavoro gli intermediari che stanno cercando di capire se l'affare è realmente possibile ed eventualmente a quali condizioni. Non sarà facile strapparlo ai giallorossi, ma i rossoneri ci vogliono provare e per questo il dialogo con il club romanista è iniziato.