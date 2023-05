Gazzetta - Pavard lascerà il Bayern Monaco: Milan e Inter alla finestra

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dalla Germania è arrivata la notizia secondo cui Benjamin Pavard vuole lasciare in estate il Bayern Monaco, nonostante abbia ancora un anno di contratto con i tedeschi. Come riporta gazzetta.it, tra i club che stanno tenendo d'occhio con grande attenzione la sua situazione ci sono anche Milan e Inter. Il difensore francese, in passato, aveva raccontato proprio alla Rosea di aver parlato di un possibile futuro in Italia con Olivier Giroud: "Olivier mi dice sempre che l’Italia è un paese che vive al cento per cento di calcio.

Mi ha raccontato la magia dei derby, la grande festa dei tifosi per lo scudetto. Mi piacerebbe molto giocare con lui anche perché è un grande amico. Vedremo".