Gazzetta - Piatek, ad oggi la destinazione più probabile sembra essere il Tottenham

Quella di ieri contro il Torino potrebbe essere stata l'ultima partita di Kris Piatek con la maglia del Milan: come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, l'attaccante polacco è in uscita e nelle ultime ore anche l'Herta Berlino si sarebbe fatta avanti per lui, anche se ad oggi la destinazione più probabile sembra essere il Tottenham. I due club sono in continuo contatto e stanno trattando per trovare un'intesa sulla formula del trasferimento (i rossoneri vogliono l'obbligo di riscatto, gli Spurs propongono il diritto di riscatto).