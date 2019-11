Gazzetta - Piatek non vuole andare via a gennaio

Come riporta Gazzetta.it il caso Piatek si fa sempre più intricato. L'attaccante che nella scorsa stagione con le sue reti stava per portare il Milan in Champions League in questi primi mesi di campionato sembra essere sparito. Poco decisivo in quasi tutte le partite una media reti più che dimezzata e oggetto misterioso in campo. Ma nonostante le voci che portano a Ibrahimovic lui il polacco a gennaio non vuole muoversi dal Milan per provare a riscattare questo inizio poco entusiasmante.