Gazzetta - Simakan infortunato? Nessuna conferma, Milan tranquillo

Dalla Francia è rimbalzata la notizia che Simakan - principale obiettivo di mercato del Milan per la difesa - potrebbe restare fermo un mese per infortunio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la voce non trova conferme certe, e comunque non mina la tranquillità del club rossonero in merito alla trattativa. Magari - scrive la rosea - potrebbe essere semplicemente un segnale dell’addio allo Strasburgo.